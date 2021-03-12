شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثامن جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثامنة بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021 ، حيث تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من، القناة مع طلائع الجيش و الداخلية مع سموحة وسبورتنج مع بتروجت والاتحاد السكندرى مع الأهلى والطيران مع الزمالك و الترسانة مع هليوبوليس .

و يحتل فريق الزمالك صدارة الترتيب فى المركز الأول بريد 20 نقطة يليه الإتحاد السكندرى فى المركز الثانى برصيد 17 نقطة ثم الأهلى فى المركز الثالث برصيد 16 نقطة ثم طلائع الجيش رابعا برصيد 15 نقطة و سموحة فى المركز الخامس بنفس الرصيد .

شهدت الجولة السابعة بدورى رجال الطائرة التى أقيمت الإثنين الماضى فوز كلا من ، هليوبوليس على القناة 1/3، و بتروجت على الترسانة 1/3 و الزمالك على الداخلية 0/3، و الأهلي على الطيران 0/3، والاتحاد السكندري على طلائع الجيش 2/3 .

ينطلق الدور الثانى من نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندرى والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو القادم، بينما يقام لقاء الدور الأول يوم 22 مارس الجارى، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الحالى.