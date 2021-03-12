شكرا لقرائتكم خبر عن تألق أجايي يفتح باب تجديد عقده فى الأهلي واتجاه لإعارة بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على تجديد عقد النيجيري حونيور أجايي، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ضمن خطة النادي في تجديد عقود كل اللاعبين وربطهم لمدة طويلة، من أجل توفير حالة من الاستقرار الإداري والفني داخل القلعة الحمراء، لاسيما بعد تألق اللاعب في الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ عودته من الإصابة في الوتر الوحش، والتي تعرض لها في نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

وكانت إدارة الكرة بالنادي الأهلي تخطط لتسويق أجايي بنهاية الموسم الجاري، حيث كان اللاعب مطروحا للرحيل في يناير الماضي من أجل التعاقد مع الكونغولي والتر بواليا في الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن تنجح الإدارة في فسخ عقد الأنجولي جيرالدو، وتبقي على أجايي، لتغلق فكرة تسويقه بعد تألق اللاعب مجددا بقميص الأهلي.

وتتجه النية داخل الأهلي إلى تسويق والتر بواليا بنهاية الموسم الحالي، حال فشل في استغلال الفرص التي حصل عليها، لاسيما مع وجود رغبة ملحة لدى بيتسو موسيماني المدير الفني في التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر، في ظل عدم نجاح بواليا في إقناع الجهاز الفني بقدراته، وعدم استغلال الفرص التي حصل عليها حتى الآن.