الميركاتو السعودي | التعاون يفسخ عقد كارتيرون المرشح للعودة الى الزمالك

أعلن نادي التعاون رابع الدوري السعودي لطرة القدم فسخ عقد مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي، معززًا شائعات اقتراب الأخير من العودة لتدريب الزمالك المصري.

وقال التعاون في بيان: “بناء على الاتفاق الذي تم مع المدير الفني الفرنسي، فقد تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، وقدم إدارة النادي الشكر والتقدير للمدرب الفرنسي على ما قدمه طوال فترة قيادته للفريق الأول”.

وتمنى النادي السعودي التوفيق والنجاح لكارتيرون في مسيرته المقبلة، موضحًا بأن التأخر في إعلان فك الارتباط جاء تلبية لرغبة المدرب.

وترك كارتيرون، الزمالك في سبتمبر الماضي لتدريب التعاون واستطاع أن يضع النادي السعودي في المركز الرابع في الدوري السعودي، عقب الفوز على أبها 1-صفر الأربعاء، بالإضافة إلى تأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس الملك.

وتولى كارتيرون تدريب الزمالك الموسم الماضي خلفًا للصربي ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو”، وقاده للفوز بالكأس السوبر الإفريقية على حساب الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في العاصمة القطرية الدوحة 3-1، الكأس السوبر المحلية لموسم 2018-2019 على حساب الاهلي بطل الدوري بركلات الترجيح في العاصمة الاماراتية ابو ظبي في فبراير 2020، إضافة الى قيادته الفريق للتأهل الى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي خسر مباراتها النهائية امام غريمه التقليدي الأهلي.