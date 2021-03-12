نتيجة مباراة ارسنال واولمبياكوس في الدوري الاوروبي “المدافع تضرب من جديد”

تعرف على نتيجة مباراة ارسنال واولمبياكوس، في أهم مباريات اليوم الخميس 11-3-2021 ضمن منافسات ذهاب دور 16 من الدوري الاوروبي “اليورباليج”، والتي استضافها ملعب كارايسكاكيس، بإدارة من الحكم الألماني “دانيل سايبيرت”.

ضرب فريق ارسنال الإنجليزي والملقب بالمدفعجية مضيفه اليوناني اولمبياكوس فى عقر داره بثلاثية مقابل هدف، ليتقدم بخطى ثابتة نحو بلوغ دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي.

وعاد النجم المصري “محمد النني” لممارسة هوايته المفضلة وسجل هدف قتل المباراة لأرسنال بعدما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء اولمبياكوس ضربت القائم الأيمن وسكنت الشباك.

فرض أرسنال سيطرته على المباراة منذ البداية، واستطاع تتويج أفضليته بهدف غاية في الروعة أحرزه النرويجي مارتين أوديغارد عند الدقيقة 34، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء باغت بها حارس ودفاع أولمبياكوس.

ومن خطأ دفاعي ساذج، خطف المغربي يوسف العربي مهاجم أولمبياكوس هدف التعادل لفريقه عند الدقيقة 58، بعد أن استخلص كرة من دفاع الأرسنال وسدد في المرمى الخالي.

ورغم هدف التعديل، لم تتأثر رغبة النادي اللندني في الفوز وواصل هجماته المركزة إلى أن تمكن البرازيلي غابرييل ماجاليس من تسجيل هدف ثان في الدقيقة 79 برأسية متقنة استقرت في الزاوية البعيدة للشباك.

وأسفر الضغط الإنجليزي عن هدف ثالث جميل سجله المصري محمد النني قبل خمس دقائق من النهاية، بعدما أطلق قذيفة كروية عجز حارس أولمبياكوس عن ردها.

وتقام مواجهة ال?ياب بين الفريقين الأسبوع المقبل، حيث يجب على الفريق اليوناني تحقيق نتيجة تاريخية والفوز بفارق ثلاث أهداف دون تلقي أي هدف في شباكه لتجنب الإقصاء.