هونيس: قرار لوف بالرحيل عن المنتخب الألماني سليم

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هنأ أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ السابق، يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، على قرار رحيله عن تدريب الفريق.
وقال هونيس لمجلة “كيكر”: “إنه القرار السليم بكل تأكيد”، مشيرًا إلى أن لوف سيد قراره.
كما قال هونيس 69/ عامًا/ لشبكة “أر.تي.أل” إن لوف تحدث معه يوم الإثنين الماضي عبر الهاتف، مضيفًا :”ظهر هادئًا للغاية، ومتحررًا، طالت المكالمة، وشعرت إنه كان قرارًا جيدًا”.
وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس الأول الثلاثاء أن لوف سيرحل عن تدريب المنتخب الألماني عقب نهاية بطولة أمم أوروبا التي تقام الصيف المقبل.
وسيقوم هونيس بتحليل المباريات الثلاث للمنتخب الألماني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ، قطر 2022، في نهاية الشهر الجاري كخبير في قنوات “أر.تي.ال”.
ويأمل هونيس أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على الفريق في بطولة أمم أوروبا.
وقال لمجلة “كيكر” :”سيظهر اللاعبون تضامنهم مع المدرب، تريد أن تمنحه نهاية جيدة”.
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