بث مباشر | مشاهدة مباراة ارسنال واولمبياكوس في الدوري الاوروبي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة “ارسنال واولمبياكوس” في أهم مباريات اليوم الخميس 11-3-2021 ضمن منافسات ذهاب دور 16 من الدوري الاوروبي “اليورباليج”.

ينقل بث مباشر مباراة “ارسنال واولمبياكوس” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وتقام مواجهة ارسنال واولمبياكوس على ملعب كارايسكاكيس، بإدارة من الحكم الألماني “دانيل سايبيرت”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وصل اولمبياكوس إلى هذه المرحلة على حساب آيندهوفن، بفضل هدف المهاجم الدولي المصري “أحمد حسن كوكا”، وسيسعى اليوم للتغلب على ارسنال للمرة الثانية على التوالي في الدوري الاوروبي.

ونجح اولمبياكوس في إقصاء ارسنال من دور الـ32 في الدوري الاوروبي الموسم الماضي، فرغم خسارته بهدفٍ دون رد في مباراة الذهاب على ملعبه كارايسكاكيس، إلا انه خطف بطاقة التأهل من ملعب الإمارات بعد فوزه بنتيجة (2-1).

في المقابل، صعد ارسنال إلى دور 16 من الدوري الاوروبي، على حساب نادي “بنفيكا”، بعدما فاز عليه نتيجة (4-3) بمجموع المباراتين، وسيسعى الجانرز إلى أخذ ثأره من اولمبياكوس قبل مباراة العودة.

ومن المتوقع أن ينافس فريق ارسنال على تحقيق لقب الدوري الاوروبي بقوة هذا الموسم، لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بسبب ابتعاده بشكلٍ كبير عن أول 4 مراكز في ترتيب الدوري الانجليزي.

ارسنال 3-1 اولمبياكوس

الدوري الاوروبي (دور 16)

ملعب كارايسكاكيس

انتهت

الاحداث الرئيسية للمباراة

الشوط الاول

34″ جوووول – “مارتين اوديغارد” – ارسنال

الشوط الثاني

58″ جوووول – يوسف العربي – اولمبياكوس

– يوسف العربي – اولمبياكوس 79″ جوووول – جابريال – صناعة (ويليان) – ارسنال

– جابريال – صناعة (ويليان) – ارسنال 85″ جوووول – محمد النيني – ارسنال

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