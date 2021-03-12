فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة ارسنال واولمبياكوس في الدوري الاوروبي “النني يعود لممارسة هوايته المفضلة”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة ارسنال واولمبياكوس، في أهم مباريات اليوم الخميس 11-3-2021 ضمن منافسات ذهاب دور 16 من الدوري الاوروبي “اليورباليج”، والتي استضافها ملعب كارايسكاكيس، بإدارة من الحكم الألماني “دانيل سايبيرت”.

تقدم أرسنال الإنجليزي بخطى ثابتة نحو بلوغ دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي، عقب فوزه الثمين والمستحق 3-1 على مضيفه أولمبياكوس اليوناني.

وعاد النجم المصري “محمد النني” لممارسة هوايته المفضلة وسجل هدف قتل المباراة لأرسنال بعدما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء اولمبياكوس ضربت القائم الأيمن وسكنت الشباك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف نظيف حمل توقيع نجمه النرويجي مارتن أوديجارد في الدقيقة 34.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز النجم المغربي المخضرم يوسف العربي هدف التعادل لأولمبياكوس في الدقيقة 58، لكن الفريق اليوناني لم يهنأ بتعادله كثيرا بعدما سجل البرازيلي جابرييل الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 79.

وجاء (البديل) المصري محمد النني، ليعزز تقدم أرسنال، بتسجيله الهدف الثالث للفريق الإنجليزي في الدقيقة 85.

ويكفي أرسنال الخسارة بفارق هدف في لقاء الإياب الذي يقام بالعاصمة البريطانية لندن الأسبوع القادم من أجل الصعود للدور القادم، في حين يتعين على أولمبياكوس الفوز بثلاثية نظيفة أو بفارق هدفين شريطة تسجيله أكثر من ثلاثة أهداف، من أجل مواصلة مسيرته في المسابقة.

كان فريق اولمبياكوس قد وصل إلى هذه المرحلة على حساب آيندهوفن، بفضل هدف المهاجم الدولي المصري “أحمد حسن كوكا”، وكات يأمل اليوم التغلب على ارسنال للمرة الثانية على التوالي في الدوري الاوروبي.

ونجح اولمبياكوس في إقصاء ارسنال من دور الـ32 في الدوري الاوروبي الموسم الماضي، فرغم خسارته بهدفٍ دون رد في مباراة الذهاب على ملعبه كارايسكاكيس، إلا انه خطف بطاقة التأهل من ملعب الإمارات بعد فوزه بنتيجة (2-1).

في المقابل، صعد ارسنال إلى دور 16 من الدوري الاوروبي، على حساب نادي “بنفيكا”، بعدما فاز عليه نتيجة (4-3) بمجموع المباراتين، وسعي اليوم الجانرز إلى أخذ ثأره من اولمبياكوس قبل مباراة العودة.