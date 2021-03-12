الدوري المصري | باتشيكو يشيد بلاعبي الزمالك بعد الفوز علي سيراميكا

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي تهنئة لاعبيه عقب الفوز 2 / صفر على سيراميكا كليوباترا اليوم الخميس في المرحلة الخامسة عشر لبطولة الدوري المصري.

وعاد الزمالك إلى طريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلة الماضية للبطولة، بتعادله بدون أهداف مع وادي دجلة (متذيل الترتيب)، ليعزز صدارته لترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة من 14 مباراة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه منافسه التقليدي الأهلي، حامل اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، الذي خاض 11 لقاء فقط.

كما صالح الزمالك جماهيره بهذا الفوز، بعدما شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق الموجعة 1 / 3 أمام مضيفه الترجي التونسي يوم السبت الماضي في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ليصعب موقفه من التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية.

أكد باتشيكو في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة أن أداء الفريق المرتفع أمام سيراميكا ناتج عن عمل ومجهود يومي في التدريبات، مشيرًا إلى أنه يقول دائمًا للاعبيه إن الفرق الكبيرة لا تخسر مباراتين متتاليتين، موضحًا أن الزمالك أثبت اليوم أنه فريق كبير.

وأضاف باتشكو “الزمالك خسر مباراة واحدة من جولة، لذلك فهو أفضل فريق في مصر على مستوى الأداء”.

شدد المدرب البرتغالي على أن قوة أداء الفريق اليوم منعت فريق سيراميكا من الظهور بشكل طيب، مؤكدًا أن الزمالك احترم المنافس ولذلك سيطر على المباراة.

أوضح باتشيكو “رغم أن الفريق قادم من مباراة نتيجتها سلبية، ولكن شعر الجميع من خلال مواقع التواصل الإجتماعي بدعم الجماهير، لذلك أوجه الشكر لها على ما وصل إليه الزمالك من نتائج طيبة”.

وتابع “نحن كفريق نسير بشكل طيب. نقدم أفضل أداء في مصر، ونتصدر جدول الدوري، بمجهود جميع عناصر الأجهزة الفنية والإدارية والطبية .. والفريق يمتلك أفضل اللاعبين الناشئين في مصر، وهم مستقبل النادي خلال الفترة المقبلة”.

يأتي هذا الفوز ليرفع من معنويات الزمالك قبل لقائه المرتقب مع ضيفه الترجي يوم الثلاثاء القادم في الجولة الرابعة في المجموعة الرابعة من دوري الأبطال، حيث يتعين على الفريق الأبيض الفوز إذا أراد التمسك بآماله في حجز إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، بفارق خمس نقاط خلف الترجي (المتصدر) وثلاث نقاط خلف مولودية الجزائر، صاحب المركز الثاني.