نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وميلان في الدوري الاوروبي “هدف متأخر يؤجل الحسم”

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وميلان في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الاوروبي، والتي أقيمت ضمن مباريات اليوم الخميس على ملعب أولد ترافورد.

انتهت مباراة مانشستر يونايتد وميلان بالتعادل الايجابي 1/1، بعدما سجل المدافع الدولي الدنماركي “سيمون كاير” هدف ميلان في الوقت المُحتسب بدل من ضائع، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب على ملعب سان سيرو في ميلانو الأسبوع المقبل.

وكان يونايتد تقدم بهدف بواسطة اللاعب الواعد أماد ديالو في الدقيقة 50 قبل أن يسجل سيمون كاير بضربة رأس نموذجية بعد ركلة ركنية ليدرك التعادل في الرمق الأخير من اللقاء الذي لم يبح بعد بكل أسراره.

واستحق فريق المدرب ستيفانو بيولي التعادل، خاصةً وأنه نجح في تسجيل هدفين خلال الشوط الأول لكن الحكم ألغاهما بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد “الفار” بسبب تسلل لياو ثم بسبب لمس للكرة باليد من فرانك كيسييه.

وشارك اللاعب القادم من اتلانتا الايطالي في الميركاتو الشتوي الماضي “ديالو”، والبالغ من العمر 18 عامًا، بديلا بين الشوطين ليسجل أول أهدافه مع النادي الانجليزي بعد مشاركته بخمس دقائق فقط.

وانسل الجناح القادم من ساحل العاج من دفاع ميلان ليهز الشباك بعد تلقيه تمريرة رائعة من البرتغالي برونو فرنانديز.

وحالف الحظ مانشستر يونايتد في الشوط الأول بعد أن سجل رفائيل لياو هدفًا في الدقيقة الخامسة ألغاه الحكم بسبب التسلل، ولم يحتسب الحكم كذلك هدف فرانك كيسييه بعد الاستعانة بتقنية الفيديو بسبب لمسة يد.

وتصدى حارس مانشستر يونايتد “دين هندرسون” لعدة فرص لكن فريق المدرب أولي جونار سولشاير كاد أن يتقدم في الدقيقة 39 بعد أن سدد هاري مجواير في القائم من مسافة قريبة.

كما أهدر دان جيمس فرصة أخرى بعد أن اندفع يونايتد للهجوم لكنه حول تمريرة ميسون جرينوود العرضية بعيدا عن الشباك من مسافة خمسة أمتار.

وتقام المباراة القادمة بين ميلان ومانشستر يونايتد يوم 18 مارس المقبل، وقبلها سيخوض مانشستر يونايتد لقاء في الدوري الانجليزي الممتاز أمام وست هام يونايتد على ملعب أولد ترافورد، أما ميلان فسيواجه نابولي على ملعب سان سيرو في الدوري الإيطالي.