فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الاهلي والنصر في الدوري السعودي

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الاهلي والنصر، في إحدى مباريات اليوم الخميس 11-3-2021 ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

فاز النصر على مضيفه الأهلي 2-1، فى المباراة التي جمتهم مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وعمق النصر من جراح الأهلي الذي تلقى الهزيمة الرابعة على التوالي في بطولة الدوري السعودي، حيث خسر المباريات الثلاث الماضية أمام كل من الشباب صفر / 3 والفيصلي 1 / 2 وضمك 1-3.

انتهي الشوط الاول بتقدم النصر بهدف دون مقابل، سجل الهدف اللاعب “عبدالإله على العمري” فى الدقيقة 42، الذي وجه كرة عرضية لعبها له جونزالو مارتييز، بضربة رأس في شباك محمد العويس معلنا عن تقدم فريقه.

وفي الشوط الثاني، دخل الأهلي محاولا تسجيل هدف التعادل، حيث تحرك نجم خط الوسط ميتريتا بكثرة وسط دفاع النصر، إلا أن محاولاته لم تسفر عن جديد.

وأثمر مجهود السومة عن تسجيله لهدف التعادل في الدقيقة 58، حينما تبادل الكرة مع عبد الرحمن غريب، ليسدد كرة من خارج منطقة الجزاء فشل الأسترالي براد جونز حارس النصر في التعامل معها لتهز شباكه.

وفي الدقيقة 85 لعب عبد الإله العمري كرة طويلة داخل منطقة جزاء الأهلي، ليتسلمها عبد الرزاق حمد الله ويسددها مباشرة في شباك العويس معلنا تسجيل النصر للهدف الثاني.

ورفع النصر رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق نقطتين خلف الأهلي صاحب المركز الخامس الذي تجمد رصيده عند 35 نقطة.

ويعاني الفريقان خلال الفترة القصيرة الماضية في الدوري السعودي، حيث تعرض أهلي جدة للخسارة الثالثة على التوالي في الجولة السابقة على يد “ضمك”، كما تعادل النصر في مباراتين متتاليتين.

جدير بالذكر ان فريق أهلي جدة لم يحقق الفوز على النصر في آخر 4 مباريات جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، حيث يعود آخر فوز للراقي على العالمي بمدينة جدة إلى موسم 2015.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم النصر “عبدالإله علي العمري”

هدف التعادل للاهلي “عمر السومة” 1-1

هدف النصر الثاني “حمدالله” 2-1

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