بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والنصر في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة “الاهلي والنصر” في إحدى مباريات اليوم الخميس 11-3-2021 ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “الاهلي والنصر” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العتيبي”.

وتقام مواجهة الاهلي والنصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت جرينتش.

تقابل العريقان أهلي جدة والنصر في 25 مباراة منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2008-2009، وحقق الراقي الفوز في 8 مباريات، ومثلها لصالح العالمي، فيما سيطر التعادل على 9 مواجهات.

ولم يحقق أهلي جدة الفوز على النصر في آخر 4 مباريات جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، حيث يعود آخر فوز للراقي على العالمي بمدينة جدة إلى موسم 2015.

ويعاني الفريقان خلال الفترة القصيرة الماضية في الدوري السعودي، حيث تعرض أهلي جدة للخسارة الثالثة على التوالي في الجولة السابقة على يد “ضمك”، كما تعادل النصر في مباراتين متتاليتين.

ويتواجد أهلي جدة في المركز الخامس بجدول الترتيب وفي رصيده 35 نقطة، بينما يقبع النصر في المركز الثامن برصيد 30 نقطة، وسجل الراقي 34 هدفًا، ودخل مرماه 35 هدفًا، في المقابل أحرز العالمي 31 هدفًا، واهتزت شباكه 29 مرة.

الاهلي 1-2 النصر

الدوري السعودي (الجولة 23)

ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)

انتهت

الاحداث الرئيسية للمباراة..

الشوط الاول

42″ جوووول – عبدالإله علي العمري – النصر

– عبدالإله علي العمري – النصر صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم النصر بهدف دون رد

الشوط الثاني

58″ جوووول – عمر السومة – الاهلي

– عمر السومة – الاهلي 85″ جوووول – عبدالرزاق حمدالله – النصر

..