فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري We

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في اهم مباريات اليوم الخميس 11-3-2021، ضمن الجولة 15 من الدوري المصري We.

تغلب الزمالك على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، بإدارة من الحكم المصري “محمود ناجي”.

وحافظ الزمالك على صدارة الترتيب برصيد 33 نقطة، بفارق ست نقاط عن ملاحقه وغريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني، والذي خاض 11 مباراة فقط، فيما خاض الزمالك 14 مباراة.

على الجانب الأخر تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 21 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم الزمالك عن طريق المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وأنهي الزمالك الشوط الاول متقدماً بهدفين دون رد، افتتح التسجيل للفارس الأبيض اللاعب “أشرف بنشرقي” فى الدقيقة السادسة بعد ان توغل من الناجية الشمال وسدد تصويبة قوية فى الزاوية البعيدة لحارس مرمي سيراميكا كليوباترا.

وفى الدقيقة 19 أضاف اللاعب “امام عاشور” الهدف الثاني للزمالك بعد ان أطلق قذيفة من على حدود منطقة جزاء سيراميكا سكنت الشباك.

إليكم اهداف المباراة

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