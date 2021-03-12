بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة “الزمالك وسيراميكا كليوباترا”، في اهم مباريات اليوم الخميس 11-3-2021، ضمن الجولة 15 من الدوري المصري We.

ينقل بث مباشر مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “مؤمن حسن”.

وتقام مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا على ملعب القاهرة الدولي، بإدارة من الحكم المصري “محمود ناجي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

أدت خسارة الزمالك من الترجي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، إلى دخول الفارس الأبيض للنفق المظلم، بسبب المشاكل الإدارية والفنية التي يمر بها خلال الفترة القصيرة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية عن اقتراب رحيل مدرب الزمالك، جايمي باتشيكو بعد مباراة سيراميكا كليوباترا، لصالح الفرنسي “باتريس كارتيرون” الذي فسخ عقده مع التعاون السعودي، وأصبح جاهزًا للتوقيع مع النادي الملكي.

وسيسعى الزمالك إلى تحقيق الانتصار على سيراميكا من أجل تعزيز صدارته لجدول الترتيب، بالوصول إلى النقطة 33، وتوسيع الفارق بينه وبين ملاحقه الاهلي إلى 6 نقاط، مع إمتلاك المارد الأحمر 3 مباريات مؤجلة.

على الجانب الآخر، بعد اقتحامه المربع الذهبي في جدول الترتيب، تراجع فريق سيراميكا كليوباترا إلى المركز الثامن بعد تعادلين متتاليين أمام “الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي”، على الترتيب.

وجمع فريق سيراميكا كليوباترا 21 نقطة من 14 مباراة، انتصر في 5 مناسبات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 3 مرات، ويفصله 3 نقاط عن المركز الرابع الذي يتواجد فيه “مصر المقاصة”.

الزمالك 2-0 سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري (الجولة 15)

ملعب القاهرة الدولي

انتهت

الأحداث الرئيسية للمباراة..

الشوط الاول

6″ جوووول – أشرف بنشرقي – صناعة (ساسي) – الزمالك

– أشرف بنشرقي – صناعة (ساسي) – الزمالك 20″ جوووول – امام عاشور – الزمالك

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