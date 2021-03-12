دوري ابطال اسيا | رئيس النصر سعيد باستضافة المباريات الآسيوية

علق رئيس النصر السعودي، صفوان السويكت، على استضافة منافسات المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، موضحًا أن ملعب مرسول بارك جاهز للمعترك الآسيوي.

وقال رئيس النصر من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “يسعدنا ويشرفنا استضافة المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، في ملعبنا الخاص مرسول بارك”.

وأضاف بقوله: “نشكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد السعودي، ووزارة الرياضة، وخصوصًا الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعم ملف الاستضافة، ونرجو من الله التوفيق والنجاح”.

ويُنتظر أن تستضيف العاصمة الرياض مباريات المجموعتين الأولى والرابعة؛ حيث تضم المجموعة الأولى أندية الهلال وشباب الأهلي دبي الإماراتي، بجانب الفائز من مباراة الغرافة القطري وآجمك الأوزبكستاني واستقلال دوشنبه الطاجيكي، فيما تضم المجموعة الرابعة أندية النصر والسد القطري والوحدات الأردني، والفائز من مباراة فولاد خوزستان الإيراني والعين الإماراتي.

وكان اتحاد الكرة السعودي استكمل ملف طلب الاستضافة عبر تأمين كل الاشتراطات الآسيوية سعيًّا لدعم ممثلي الوطن في البطولة القارية، بتنسيق ومتابعة واهتمام من وزارة الرياضة، وتعاون مشترك مع الأندية، إذ صدرت الموافقة بحصول المملكة على تنظيم مباريات ثلاث مجموعات من أصل أربع تم التقدم بطلب استضافتها جميعًا.

وتتضمن هذه المعايير؛ وجود الحد الأدنى من قيود السفر والحجر الصحي للأندية القادمة، وسهولة رحلات السفر، والوضع الصحي في الدولة المضيفة، إلى جانب وجود ملاعب كافية لإقامة المباريات، والأهم فرض إجراء فحوصات «كوفيد-19» بشكل إلزامي على جميع اللاعبين والمسئولين؛ بحيث يتحمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كل التكاليف.

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وأعلن اتحاد الكرة السعودي اليوم الخميس أنه تلقى موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على استضافة السعودية لمباريات المجموعات الأولى والثالثة والرابعة، لمنافسات منطقة غرب القارة في دوري الأبطال، خلال الفترة من 14-30 أبريل، والتي تضم أندية المملكة الحاصلة على مقاعد مباشرة في البطولة.