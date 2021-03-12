صفقات النصر | الصرامي يُعلن مفاجأة هامة لجماهير النصر!

قررت إدارة النصر السعودي عدم التعاقد مع بديل للاعب الكوري المصاب، كيم جين سو، والاكتفاء بقائمة الأجانب الحاليين، بحسب ما أعلنه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي.

وقال الصرامي من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “صرفت الإدارة النصراوية، النظر بشكل نهائي، عن التعاقد مع لاعب أجنبي بديل للكوري، والاكتفاء بالستة أجانب الحاليين، في قائمة الفريق”.

وأضاف: “قرار النصر الحاسم، يأتي بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي، حيث أنه بالرغم من أن ضم لاعب أجنبي بدلًا من كيم سو، سيكون بشكل حر، ولكن العالمي سيتحمل راتبه، ما يشكل عبئًا جديدًا على الخزينة”.

وكان النصر قد حصل على الضوء الأخضر من الاتحاد السعودي لكرة القدم، لضم لاعب أجنبي “حر”، لا يرتبط بعقد مع أي نادي، بدلًا من اللاعب الكوري، الذي تأكد غيابه حتى شهر أكتوبر القادم؛ بسبب الإصابة.

وجاءت موافقة اتحاد الكرة السعودي رغم قرار لجنة “الكفاءة المالية”، بحرمان النصر من التعاقدات؛ بسبب الديون المستحقة على النادي، والتي تقدر بـ76 مليون ريال.