رابطة الدوري الانجليزي تستجيب لمطالب الأندية بشأن تقنية الفار

تخطط رابطة الدوري الانجليزي الممتاز، لتطوير أسلوب عمل تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) في المسابقة.

وبحسب لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، فإن رابطة الدوري الانجليزي ستقوم بإرسال استبيان إلى جميع الأندية، لطلب ملاحظاتها حول طرق تحسين استخدام تقنية الفار في المباريات.

ومن المتوقع أن تتلقى الأندية، الاستبيان خلال الأسبوع المقبل، وسيكون بمقدورها اقتراح تحسينات حول الاتصالات التي يجريها حكم الساحة مع مسؤولي تقنية الفار.

وستحصل الأندية على بعض تسجيلات للاتصالات التي أُجريت خلال المباريات حول لقطات تتضمن احتساب ركلات جزاء، بطاقات حمراء، ولمسات يد.

وطالبت رابطة الدوري الانجليزي، رأي الأندية حول إمكانية منح حكام تقنية الفار، مسؤولية اتخاذ القرار في المباريات.

وكثرت الانتقادات خلال الفترة الأخيرة لتقنية الفار ، من قبل مدربي البريميرليج، آخرها المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا.