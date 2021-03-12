الميركاتو السعودي | لاعب الهلال يرحب بالانضمام إلى الاهلي!

ظهر لاعب الهلال السعودي، هتان باهبري، في مقطع فيديو تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث علق من خلاله على ما تردد عن إمكانية انضمامه إلى الاهلي السعودي الصيف المقبل.

وقال باهبري في مقطع الفيديو المتداول: “الاهلي نادي كبير، وأي لاعب يتمنى أن يلعب في صفوفه في يوم من الأيام”، مضيفًا: “عقدي مع الهلال لا يزال مستمرًا، ولكن لا أعرف ماذا يخبئ لي المستقبل”.

ويبلغ باهبري من العمر 28 عامًا، وقد انضم إلى الهلال، في فبراير 2019، قادمًا من صفوف الشباب، ولم يحجز حتى الآن مكانه في التشكيلة الأساسية.

ودافع هتان، الذي سبق له تمثيل الاتحاد، عن قميص الهلال في 39 مباراة رسمية، سجل اللاعب خلالها هدفين فقط، وصنع 3 آخرين.