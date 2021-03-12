بث مباشر | مشاهدة مباراة الشارقة وخورفكان في الدوري الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة “الشارقة وخورفكان”، في إحدى مباريات اليوم الخميس 11-3-2021، ضمن الجولة 20 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

وينقل البث المباشر لمباراة “الشارقة وخورفكان” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “أحمد الحامد”، كما ينقل على قناة دبي الرياضية بصوت المعلق “عبد الحميد الجسمي”.

وتقام المواجهة على ملعب نادي الشارقة، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت الامارات.

ابتعد نادي الشارقة عن صدارة ترتيب الدوري الاماراتي، بعد صيامه عن تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات، تعادل في مناسبتين، وتلقى 3 هزائم منهم 2 تواليًا.

ويتواجد نادي الشارقة في المركز الثالث بجدول الترتيب، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني “بني ياس”، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر “الجزيرة”، وجمع الملك 37 نقطة من 11 انتصار، و4 تعادلات، فيما تلقى 4 هزائم جاءوا جميعهم في آخر 10 مباريات.

في المقابل، حقق نادي خورفكان انتصاره الخامس في الدوري الاماراتي هذا الموسم في الجولة الماضية على حساب “الظفرة”، وذلك بعد 4 هزائم متتالية.

ويقبع خورفكان في المركز 11، وبفارق مُريح عن منطقة الهبوط وصل إلى 8 نقاط، وبشكلٍ عام جمع الفريق 18 نقطة حتى الآن بعد مرور 19 جولة.

الشارقة 5-1 خورفكان

الدوري الاماراتي (الجولة 20)

ملعب نادي الشارقة

انتهت

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