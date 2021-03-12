نتيجة مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي “الزعيم يقفز للصدارة”

تعرف على نتيجة مباراة الهلال والوحدة، في إحدى مباريات اليوم الخميس 11-3-2021 ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

قفز الهلال لصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي)، بفوزه على مضيفه الوحدة 4-2، فى المباراة التي أفيمت على ستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ورفع الهلال رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

انتهي الشوط الاول بتعادل مثير بين الفريقين 2-2، تقدم الوحدة بالهدف الاول فى الدقيقة 15 عن طريق اللاعب “يوسف نياكاتي” من ضناعة وليد باخشوين.

وفى الدقيقة 35 تعادل الهلال من ضربة جزاء نفذها “جوميز” بنجاح، وبعد مرور دقيقة واحدة سجل “فيتو” الهدف الثاني للزعيم بعد ان استلم تمريرة كاريلو وراوغ بمهارة مدافع فريق الوحدة وسدد الكرة فى الشباك.

وفى الدقيقة 40 أبي أصحاب الأرض الخروج من الشوط الاول متأخر، ومن ضربة جزاء سجل يوسف نياكاتي الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه.

وفى الشوط الثاني حسم الزعيم نتيجة المباراة بتسجيل هدفين، جاء الهدف الثالث مطلع الشوط فى الدقيقة 55 عن طريق الأسد “جوميز” بعد ان حول عرضية سالم الدوسري النموذجية الى الشباك بضربة رأسية جميلة.

وفى الدقيقة 77 سجل جوميز الهدف الرابع للهلال والثالث له (هاتريك)، بعد ان استغل تمريرة ساحرة من سالم الدوسري ووضع الكرة من فوق حارس المرمي (لوب).

كان الهلال قد استغل استغل تعثر المتصدر “الشباب” في الجولة الماضية، ليقلص الفارق إلى 3 نقاط بعد فوزه على “الرائد” بفضل هدف “سالم الدوسري” في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بنتيجة (2-1).

في المقابل، تأزم موقف نادي الوحدة كثيرًا في الدوري السعودي، حيث تلقى الخسارة الثالثة تواليًا في الجولة الماضية على يد “اتحاد جدة”، ليدخل الفريق دوامة الهبوط.

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