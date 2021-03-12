سيرجيو راموس قائد ريال مدريد يدافع عن الحكام وتقنية الفيديو

حصل الحكام في إسبانيا على مساندة غير متوقعة من سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الذي دعا اليوم الخميس اللاعبين إلى إلتماس العذر للحكام وتفهم طبيعة عملهم الصعبة.

وتأتي تصريحات راموس بعد أن أبدى أتليتيكو مدريد غضبه من رد فعل جاره عقب التعادل 1-1 في مباراة قمة يوم الأحد الماضي حيث طالب ريال مدريد باحتساب ركلة جزاء لصالحه.

وقال أتليتيكو على تويتر “حتى القرارات الصحيحة لا تسلم من انتقادات ريال مدريد. البعض يحاول دائمًا تغيير الأمور لصالحه”.

وفتح الاتحاد الإسباني لكرة القدم الشهر الماضي تحقيقًا مع جيرارد بيكي مدافع برشلونة بسبب تعليقات أدلى بها مؤخرًا وقال فيها إن الحكام يفضلون ريال مدريد لأن غالبيتهم من مشجعيه.

وقال راموس أن أفضل طريقة للخروج من هذه الدوامة هي ترك الحكام يؤدون عملهم في سلام.

وأضاف “أعترف أنني قلت في السابق بعض الأشياء حين لم تعجبني القرارات .. لكن من الأفضل الابتعاد عن هذا الجدل.

“الحكام بشر في نهاية المطاف وقد يرتكبون أخطاء.

“أنا من المدافعين عن نظام حكم الفيديو المساعد لأنه موجود لمساعدة (الحكام). الحكام جزء من رياضتنا وهم يستحقون احترامنا. يجب أن نعاملهم جيدًا لمساعدتهم على أداء واجبهم بأفضل طريقة ممكنة”.