الشباب يبدي استيائه من الأخطاء التحكيمية ويعتزم الاستعانة بالحكام الأجانب!

أصدرت إدارة نادي الشباب السعودي بيانًا رسميًا اليوم الخميس، أعربت من خلاله عن إستيائها مما وصفته بـ”الأخطاء التحكيمية المؤثرة” التي شهدتها لقاءات الفريق الأخيرة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي للمحترفين).

أبدى النادي عزمه الأستعانة بالحكام الأجانب خلال لقاءاته المتبقية في البطولة، مطالبًا في الوقت نفسه بمحاسبة ومعاقبة الحكام المخطئين.

وفي بيان نشره الشباب على حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم، كتب النادي السعودي “تعرب إدارة نادي الشباب عن استنكارها واستياءها الشديدين من الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي صاحبت مواجهات الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خصوصًا في المواجهات الأخيرة والتي ساهمت بشكل كبير ومباشر في التأثير على نتائج المباريات وذلك بإجماع المحللين التحكيميين وباعتراف من لجنة الحكام كما حدث في مواجهة الفريق أمام القادسية”.

أضاف البيان “تعتزم إدارة الشباب الاستعانة بالحكام الأجانب فيما تبقى من مواجهات، وذلك بعد أن وضعت في السابق ثقتها بالحكم المحلي والتي لم تكن بمحلها”.

أوضح النادي السعودي “الإدارة تراقب باستغراب عدم معاقبة او محاسبة الحكام المخطئين من قبل لجنة الحكام بل مكافأتهم بتكليفهم بمباريات أخرى متجاهلة أخطائهم التي ساهمت في خسارة الفريق لعدد من النقاط خلال الفترة الماضية، مما يؤثر على عدالة المنافسة رغم توفر أحدث التقنيات لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة”.

أشار بيان الشباب “إن ذلك يفتح المجال لارتكاب مزيد من الأخطاء المؤثرة التي تؤثر على ترتيب الدوري، وإننا نختم بياننا هذا لنؤكد به على عزيمة فريقنا وبهمة لاعبيه على تخطي هذه الصعاب”.

كان الشباب قد أهدر خمس نقاط في مباراتيه الأخيرتين بالبطولة، وذلك عقب تعادله 1 / 1 مع القادسية وخسارته 1 / 2 أمام إتحاد جدة، لكنه مازال يتصدر ترتيب المسابقة حتى الآن برصيد 45 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه الهلال، الذي يحل ضيفا على الوحدة بالمرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة في وقت لاحق اليوم.