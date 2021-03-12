صفقات ريال مدريد | زيدان يتخذ خطوة بشأن مستقبل فاران

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، الجلوس من أجل التفاوض مع مدافع الفريق، رافاييل فاران طمحًا لإقناعه بتجديد عقده.

وينتهي العقد الحالي لـ فاران (27 عامًا) في صيف 2022، ويرغب المدافع الدولي الفرنسي في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن ريال مدريد.

حيث يميل فاران في الوقت الحالي إلى الرحيل، رغم كل محاولات ريال مدريد من أجل الحفاظ على خدماته بناء على رغبة المدير الفني للوس بلانكوس، زين الدين زيدان.

ويعد تصاعد الشكوك خلال الفترة الأخيرة حول مستقبل قائد الفريق، سيرخيو راموس، سبب وراء رغبة ريال مدريد في الاحتفاظ بالنجم الفرنسي.

ويعتبر مانشستر يونايتد الإنجليزي أكثر الأندية اهتمامًا بضم فاران، ولكن الأمر متوقف الآن على قرار اللاعب بشأن مستقبله مع ر يال مدريد خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن فاران كان لديه بعض الشكوك في محاولة التجديد السابقة، وأظهر حالة من التردد بخصوص موقفه لكن الأمور تسير بصورة أفضل الآن.

وانضم رافاييل فاران إلى ريال مدريد في صيف 2011، من صفوف لانس الفرنسي نظير 10 ملايين يورو، ويعتبر المدافع الفرنسي أحد أهم العناصر في تشكيلة الميرنجي على مدار السنوات الماضية، حيث شارك في 352 مباراة بقميص اللوس بلانكوس، وفاز بالعديد من البطولات أبرزها 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا.