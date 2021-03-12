شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو لـ«المصري اليوم»: مسؤلو الزمالك أكدوا تجديد الثقة بي قبل مباراة سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني المقال، من تدريب نادي الزمالك استيائه من اللجنة الثلاثية المؤقتة، والمسؤولين داخل نادي الزمالك بسبب الطريقة التي رحل بها عن الفريق.

وقال باتشيكو في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن مسؤولي الزمالك غدروا به بقرار الإقالة، مضيفاً أنه «قبل مباراة سيراميكا بـ ٢٤ ساعة كان المسؤولين يتحدثون معه عن تجديد الثقة فيه وفي الجهاز المعاون».

وأبدى باتشيكو اندهاشه من الرحيل عن الزمالك رغم تصدره جدول ترتيب الدوري المصري متفوقا على النادي الأهلي حامل اللقب.

يأتي هذا في الوقت الذي شكر فيه جايمي باتشيكو لاعبي الزمالك على الأداء المميز الذي قدموه خلال مباراة سيراميكا.

وكان باتشيكو قد اكد في الموتمر الصحفي بعد المباراة أنه يقول دائما للاعبين أن الفرق الكبيرة لا تخسر مباراتين متتاليتين، ونحن اليوم أثبتنا أننا فريق كبيرموضحا أن الزمالك خسر مباراة واحدة من ١٤ جولة، لذلك فهو أفضل فريق في مصر على مستوى الأداء.

كما أشار المدير الفني للزمالك إلى أن قوة أداء الفريق منعت فريق سيراميكا من الظهور بشكل طيب، مشددا على أن الزمالك احترم المنافس لذلك سيطر على المباراة، رغم أن الفريق قادم من مباراة نتيجتها سلبية، ولكن شعر الجميع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بدعم الجماهير، لذلك وجه الشكر للجماهير على ما وصل إليه الزمالك من نتائج طيبة.

وتابع باتشيكو: «نحن كفريق نسير بشكل طيب، ونحن نقدم أفضل أداء في مصر، ونتصدر جدول الدوري، بمجهود جميع عناصر الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.. والفريق يمتلك أفضل اللاعبين الناشئين في مصر، وهم مستقبل النادي خلال الفترة المقبلة».

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري.