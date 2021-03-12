شكرا لقرائتكم خبر عن ينتقل إلى الفئة الأولى.. مصادر بـ«الزمالك»: الموافقة على تعديل عقد زيزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، إن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طلب من الإدارة تعديل عقده إلى الفئة الأولى.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن زيزو طلب الحصول على ١٠ ملايين جنيه في الموسم الواحد للموافقة على تمديد عقده.

ويدكر أن اللاعب عقده كان ينص بحصوله على ١.٥ مليون جنيه في أول ٦ أشهر، و٣ ملايين جنيه في الموسم الأول، و٣.٥ مليون في الموسم الثاني، و٤ مليون جنيه في الموسم الرابع.

ياتي هذا فيما وافقت اللجنة الثلاثية التى تدير نادي الزمالك قد وافقت علي طلب زيزو لاقناعه بالبقاء وتجديد عقده مع نادي الزمالك.