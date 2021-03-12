شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور «تريند» بعد عودة باتريس كارتيرون لتدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف بقرار من وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

ودشنت جماهير الزمالك حملة علي مواقع التواصل الاجتماعي ضد عودة كارتيرون لسابق هروبه من الزمالك، مشيرة إلى محاولات "منصور" الإبقاء عليه أثناء بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

ونشرت جماهير الزمالك عبر الهشتاج الفيديو الشهير لمرتضي منصور وهو يعرض علي كارتيرون نفس القيمة المالية التى سيحصل عليها في التعاون السعودي البقاء قبل هروبه.