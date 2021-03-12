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مرتضي منصور «تريند» بعد عودة باتريس كارتيرون لتدريب الزمالك

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف بقرار من وزير الدكتور أشرف صبحي، ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

ودشنت جماهير الزمالك حملة علي مواقع التواصل الاجتماعي ضد عودة كارتيرون لسابق هروبه من الزمالك، مشيرة إلى محاولات "منصور" الإبقاء عليه أثناء بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

ونشرت جماهير الزمالك عبر الهشتاج الفيديو الشهير لمرتضي منصور وهو يعرض علي كارتيرون نفس القيمة المالية التى سيحصل عليها في التعاون السعودي البقاء قبل هروبه.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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