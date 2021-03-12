شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق عن عودة كارتيرون للزمالك: قرار غير مفهوم بعد هروبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود أبوالدهب نجم الكرة المصرية السابق أن الزمالك سيواجه الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الثلاثاء القادم بنفس التشكيل الذي ظهر به بالأمس أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري العام .

وأضاف أبوالدهب في تصريحات تليفزيونية ’: أتوقع مشاركة ثلاثي وسط الملعب طارق حامد وفرجاني ساسي وإمام عاشور، كما أتوقع الإعتماد على يوسف أوباما في مركز رأس الحربة الصريح .

واختتم أبوالدهب: عودة باتريس كارتيرون للزمالك بعد رحيله وهروبه في وقت سابق بطريقة غير لائقة، أمر غير مفهوم ولا يليق بنادي الزمالك خصوصا وان مرتضي منصور سبق وقدم له جميع العروض لبقائه مع الزمالك .