شكرا لقرائتكم خبر عن رغم عودة كارتيرون.. محمد عمارة: فرص الأهلي في أفريقيا أفضل من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق إن فرص فريق الأهلي في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا أقوى من حظوظ الزمالك .

وأضاف عمارة في تصريحات تليفزيونية الأهلي لديه 4 نقاط ومبارياته المتبقية نظرياً أسهل من مباريات الزمالك، ولذلك أرى أن فرصة الأهلي كبيرة في التأهل، بشرط تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب ثم المريخ السوداني، وأخيراً أمام سيمبا في القاهرة .

واختتم عمارة: لا أتوقع تكرار نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا بسبب موقف الزمالك في المجموعة الرابعة وحصوله على نقطتين فقط من اول ثلاث مباريات وهو ما يصعب من مهمة وفرص الفارس الأبيض في التأهل إلى دور الثمانية .

وتعاقد الزمالك مع باتريس كارتيرون لانتشال الفريق من كبوته الافريقية