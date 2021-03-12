شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز: الزمالك سيدفع ثمن رحيل باتشيكو وأرفض عودة الهارب كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أيمن عبدالعزيز نجم الزمالك السابق مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، وأعضاء اللجنة الثلاثية الموقتة بسبب التخبط الاداري ولاتخاذها قرار بإقالة البرتغالي باتشيكو من منصبه كمديراً فنياً للفريق .

وقال أيمن عبدالعزيز إن الزمالك سيدفع الثمن باهظاً بسبب رحيل باتشيكو والتعاقد مع باتريس كارتيرون.

وأبدى مدرب عام نادي الزمالك السابق اندهاشه من عودة مدرب هارب من الزمالك قبل نهائي إفريقيا.

وأضاف عبدالعزيز: أتعجب من هذا القرار، ولا أجد سبباً واضحاً لاتخاذه، فالزمالك متصدر ترتيب الدوري العام، كما أن حظوظ الفريق في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا ما زالت قائمة .