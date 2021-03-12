شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القباني: الزمالك أخطأ في رحيل محمد أوناجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وائل القباني نجم الزمالك السابق إن رحيل المغربي محمد أوناجم إلى الوداد المغربي على سبيل الإعارة كان أمراً خاطئاً .

وأضاف «القباني» في تصريحات تليفزيونية: أوناجم لاعب مميز للغاية ويُعد أحد الأوراق الرابحة، التي كانت تحدث الفارق لنادي الزمالك فور الدفع به .

واختتم القباني: مروان حمدي وسيف الجزيري لم يحصلا على الفرصة الكافية منذ انضمامهما للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية .

يذكر ان اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قررت تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.

و أعربت اللجنة عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليا وقاريا لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق، وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.