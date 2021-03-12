شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القباني: عودة كارتيرون خاطئة.. أول مدرب يمشي من نادي وهو متصدر الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وائل القباني نجم الزمالك السابق إنه يرفض رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق في هذا التوقيت.

وأضاف أن رحيل باتشيكو الان وهو متصدر جدول الدوري المصري امر يدعو للدهشة والاستغراب ولا يوجد له أي مبرر فني خصوصا وان الفريق فاز في اخر مباراة على سيراميكا امس وعزز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وأضاف القباني باتشيكو كان يسير بخطى جيدة في الدوري العام، والفريق متصدر المسابقة، كما أن هناك بعض الأخطاء لدى البرتغالي لكن كان يجب على الإدارة الجلوس معه وتصحيح الأخطاء والوصول إلى حل مناسب بدلا من رحيله والتعاقد مع كارتيرون.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.

و أعربت اللجنة عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليا وقاريا لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق، وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.