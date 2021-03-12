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وليد صلاح عبداللطيف: موافق نخسر من الأهلي مرتين بس الزمالك يفوز بالدوري

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق أن الفرنسي باتريس كارتيرون يجيد في المباريات الكبيرة.


وأوضح وليد في تصريحات تليفزيونية أن البرتغالي جايمي باتشيكو عليه علامات استفهام كبيرة في إدارة العديد من المباريات.


وأشار إلى أن كارتيرون فشل في قيادة الزمالك في بطولة الدوري خلال الموسم الماضي بسبب ضياع أكثر من مباراة سهلة.


وواصل :«الأهم هو الفوز ببطولة الدوري وأوافق على الخسارة من الأهلي في الدورين ونفوز بالدوري في نهاية الأمر».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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