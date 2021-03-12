شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات فى افتتاح الجولة الـ17 للمجموعة الثانية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم ،الجمعة، مباريات الجولة السابعة عشر للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى حيث يستضيف الترسانة صاحب المركز الثالث برصيد 27 نقطة مع طنطا صاحب المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة في مواجهة محفوفة بالمخاطر لصاحب الأرض الباحث عن الثلاث نقاط من أجل العودة لصدارة المجموعة من جديد، بينما يحاول أبناء السيد البدوى تحقيق اكبر عدد من النقاط على امل الهروب من قاع الجدول والبقاء بالمسابقة .

كما يستضيف منتخب السويس صاحب المركز السابع برصيد 22 نقطة مع النجوم المنتشى الذى يحتل المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة في مواجهة يبحث فيها أبناء الغريب عن الثلاث نقاط من أجل العودة للمنافسة على الصعود بعد الهزيمة المفاجئة الجولة الماضية امام الشقيق الأصغر بورتو السويس ، كما يستضيف الداخلية صاحب المركز الثانى برصيد 28 نقطة مع القناة صاحب المركز السادس برصيد 22 نقطة في لقاء متكافئ يحاول فيه أصحاب الأرض تحقيق الثلاث نقاط بعد الهزيمة الأسبوع الماضى امام النصر بهدفين نظيفين ورحيل الجهاز الفني بقيادة هشام زكريا .

وفى إطار مباريات نفس الجولة يلتقى المريخ البورسعيدى مع كوكاكولا في لقاء صعب للضيوف أصحاب المركز الرابع برصيد 26 نقطة ، خاصة وان أبناء بورسعيد يقدمون مستوى جيد وصل بهم للمركز الخامس برصيد 23 نقطة بالرغم من الإمكانيات المحدودة ، وفى المنوفية يستضيف جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان والذى يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة مع النصر صاحب المركز التاسع برصيد 20 نقطة في مواجهة يسعى فيها الطرفان للثلاث نقاط من أجل دخول منطقة الوسط والهروب من المؤخرة .

وعلى ملعب بتروسبورت يستضيف بتروجت صاحب المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة مع السكة الحديد صاحب المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة في أول مباريات ربيع ياسين كمدير فنى للفريق البترولى ، كما يواجه الزرقا صاحب المركز الأخير برصيد 13 نقطة مع سرس الليان الذى يحتل المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة ، وتختتم مباريات الجولة بمواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف زد أف سى صاحب المركز الثامن برصيد 20 نقطة مع بورتو السويس المتصدر برصيد 29 نقطة .