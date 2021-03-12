شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات مكثفة فى الإنتاج الحربى لعلاج الأخطاء قبل استئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى على عقد جلسات نفسية مع لاعبيه خلال فترة توقف الدوري لإخراجهم من حالة الاحباط التى تسيطر عليهم بسبب نتائجهم السيئة فى بطولة الدوري ، كما يحرص كشرى على تخصيص تدريبات إضافية للمدافعين والمهاجمين لمواجهة ظاهرة الأهداف الساذجة التى تسكن شباك الفريق بجانب مواجهة العقم التهديفى الذى أصاب الإنتاج فى مباريات كثيرة بالدوري.

واتفق الجهاز الادارى للإنتاج الحربى بقيادة خالد مهدى مع نظرائهم فى مصر المقاصة على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين عصر الأحد المقبل على ستاد الدفاع الجوى للإستعداد للمنافسات المقبلة ببطولة الدوري الممتاز، وطلب أحمد كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، من إدارة ناديه إقامة معسكر داخلى للفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية يشمل تنظيم ثلاثة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لمواجهة وادى دجلة المقرر لها 2 أبريل المقبل على استاد الاهلى والسلام بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب كشرى فى القيام بفترة إعداد مع الإنتاج الحربى خلال فترة توقف مباريات فريقه بالدوري والتى تصل لمدة 26 يوماً بعدما خاض مباراته الأولى مع الفريق أمام الاتحاد السكندرى، والتى خسرها بهدفين دون رد بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة، والتى أقيمت الجمعة الماضية على ستاد الإسكندرية.

ومنح كشرى لاعبيه راحة لمدة ثلاثة أيام عقب نهاية مباراة زعيم الثغر قبل بدء فترة الإعداد لاستئناف مباريات الدورى، التى يتطلع فيها لتدشين خطة انتفاضة جديدة للفريق لتوديع مراكز القاع بجدول الدوري.

كشرى تلقى عروضًا تدريبية كثيرة من فرق بالقسم الثانى لكنه رفض انتظارا لفرصة للعمل بالدورى الممتاز، حتى جاء رحيل حمادة صدقى عن الإنتاج ليتولى تدريب الفريق.

وودع الإنتاج الحربى، بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.