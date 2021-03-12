هوريكانز يحقق انتصاره السابع على التوالي في دوري هوكي الجليد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

حقق كارولاينا هوريكانز انتصاره السابع على التوالي في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية بعد تغلبه 5-1 على ناشفيل بريدتورز الليلة الماضية.



وقفز هوريكانز إلى صدارة مجموعة الوسط برصيد 38 نقطة من 26 مباراة متقدما بنقطة واحدة على تامبا باي لايتنينج.

وحسم هوريكانز الفوز مبكرا بفضل ثلاثة أهداف في غضون نحو دقيقتين ونصف من الشوط الأول.

وافتتح مورجان جيكي التسجيل بعد تسع دقائق ثم عزز بروك ماكجين من تقدم صاحب الأرض قبل أن يجعل دوجي هاميلتون النتيجة 3-صفر.

وأضاف جيكي هدفه الثاني والرابع لهوريكانز بعد تسع دقائق من الشوط الثاني.

واختتم مارتن نيساس أهداف هوريكانز في بداية الشوط الثالث قبل أن يقلص نيك كازنز الفارق قبل أربع دقائق ونصف من النهاية.