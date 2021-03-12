شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الكاراتيه يستهل اليوم منافساته في بطولة البريميرليج بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم ،الجمعة، منافسات بطولة البرييرليج للكاراتيه والتى تقام بمدينة اسطنبول بتركيا بمشاركة المنتخب الوطنى والذى يرأس بعثته فى البطولة صالح عبد القادر ومعه 3 مدربين وادارى وحكمان وطبيب .

وتضم قائمة المنتخب المشارك فى البطولة كلاً من ، محمد أحمد، ياسمين حمدى، وزياد محمد، يوسف أشرف، على الكومى، أسماء مجدى، تقى هشام، بالإضافة إلى فريال أشرف ، وشيماء أبو اليزيد، سارة عاصم، آية هشام، ريم سلامة، سهيلة أحمد، حبيبة ماجد، ومحمد صلاح، على الصاوى، عبدالرحمن حاتم، طه طارق، بالاضافة إلى عبد الله ممدوح .

وغادرت بعثة الكاراتيه أول أمس الاربعاء ، و خاض منتخب الكاراتيه تدريبات تحت اشراف الجهاز الفنى ، فى ظل اهمية البطولة ، كونها ضمن البطولات التى تندرج فى التصنيف الدولى ، و كذلك المؤهلة للاولمبياد .

ويرافق البعثة، صالح عبد القادر رئيسا للبعثة، وأشرف أحمد إداريا، وأحمد الصاوى طبيبا، بينما عماد السرسى وهيثم فاروق حكمان، وعلى مستوى المدربين هانى قشطة، هانى محمود، ومحمد عبد الرحمن .