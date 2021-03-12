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الأهلى يواجه سبورتنج والزمالك أمام الاتصالات في دورى سوبر السلة

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القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم ،الجمعة، مباريات الدور الاول من دورى سوبر كرة السلة رجال لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن حيث تقام منافتسات الجولة السادسة بإقامة 4 مباريات.

يلتقى  سبورتنج مع الأهلى والاتحاد السكندرى مع سموحة، بينما بلتقى الاتصالات مع الزمالك والجزيرة مع طلائع الجيش حيث تقام المباريات على صالة الفريق المذكور أولا ، بينما تقام مباريات العودة على ملعب الفريق الاخر يوم  5 ابريل القادم.

ويغيب عن مباراة الأهلى اليوم المحترف الامريكى اليكس يونج للإيقاف بعد ان تم طرده فى مباراة فريقه السابقة  امام سموحة للاعتراض على التحكيم .

ويتصدر الجزيرة ترتيب فرق الدورى، فى المركز الأول، برصيد 10 نقاط جمعها من 5 مباريات تم خوضها ، محققا العلامة الكاملة ، ويليه الزمالك فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، والاتحاد السكندرى ثالثا، بينما جاء الاهلى رابعا، وخلفه سبورتنج ثم سموحة، والاتصالات، والجيش على الترتيب .

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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