روما يهزم شاختار وهاري كاين يقود توتنهام للفوز وأرسنال يضع قدما في ربع النهائي

اقترب روما الإيطالي من بلوغ ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي بعدما أمطر شباك ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بثلاثة أهداف نظيفة، الخميس، في ذهاب دور الـ 16.



قدم الفريقان شوط أول هجومي تقاسما خلاله الاستحواذ على الكرة، وسط خطورة أكبر من قبل روما، الذي نجح في افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 23 عن طريق لاعب الوسط لورينزو بيلغريني، بعد تمريرة حاسمة قدمها بيدرو رودريغيز.



وفرض نادي العاصمة الإيطالية أفضليته في الشوط الثاني، مستغلا حالة من التراجع في مستوى شاختار، ما أثمر عن هدفين متتاليين لصالح روما أحرزهما كل من ستيفان الشعراوي وجيانلوكا مانشيني في الدقيقتين 73 و77.



وبات شاختار بحاجة إلى الانتصار، في لقاء الإياب الأسبوع المقبل، بفارق ثلاث أهداف دون أن تتلقى شباكه أي هدف لمواصلة مشواره الأوروبي على حساب روما.



وفي مباراة أخرى حقق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزًا مستحقًا على حساب ضيفه دينامو زغرب الكرواتي وهزمه بهدفين دون رد.



دخل توتنهام اللقاء بنوايا هجومية واضحة أسفرت عن تقدم الفريق اللندني بهدف أول جاء في الدقيقة 25 بعد مجهود فردي رائع للأرجنتيني إيريك لاميلا أنهاه بتسديدة ارتدت من القائم لتجد قدم زميله هاري كين الذي أودعها الشباك بسهولة.



وعزز هاري كين تقدم "السبيرز" بهدف ثان أحرزه في الدقيقة 70، بعد تمريرة عرضية أخطأ مدافع دينامو زغرب في تشتيتها لتصل إلى للدولي الإنجليزي، الذي استلمها وراوغ ثم سددها قوية في الشباك.



إلى ذلك، وضع أرسنال الإنجليزي قدمًا في ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي عقب تغلبه على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف لواحد.



فرض أرسنال سيطرته على المباراة منذ البداية، واستطاع تتويج أفضليته بهدف غاية في الروعة أحرزه النرويجي مارتين أوديغارد عند الدقيقة 34، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء باغت بها حارس ودفاع أولمبياكوس.



وتابع "الغانرز" سيطرته في الشوط الثاني، وكان قريبًا من مضاعفة النتيجة، لولا أن دفاع أولمبياكوس ومن خلف الحارس منعوا الكرة من الوصول إلى شباكهم.



ومن خطأ دفاعي ساذج، خطف المغربي يوسف العربي مهاجم أولمبياكوس هدف التعادل لفريقه عند الدقيقة 58، بعد أن استخلص كرة من دفاع الأرسنال وسدد في المرمى الخالي.



ورغم هدف التعديل، لم تتأثر رغبة النادي اللندني في الفوز وواصل هجماته المركزة إلى أن تمكن البرازيلي غابرييل ماجاليس من تسجيل هدف ثان في الدقيقة 79 برأسية متقنة استقرت في الزاوية البعيدة للشباك.



وأسفر الضغط الإنجليزي عن هدف ثالث جميل سجله المصري محمد النني قبل خمس دقائق من النهاية، بعدما أطلق قذيفة كروية عجز حارس أولمبياكوس عن ردها.



وتقام مواجهة الٱياب بين الفريقين الأسبوع المقبل، حيث يجب على الفريق اليوناني تحقيق نتيجة تاريخية والفوز بفارق ثلاث أهداف دون تلقي أي هدف في شباكه لتجنب الإقصاء.



المصدر: وكالات