شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومي: إدارة الزمالك وحدها ترى أن المشكلة في باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد بيومي، عضو مجلس إدارة نادي الاسماعيلي السابق، إن مشكلة نادي الزمالك إدارية في المقام الأول والأخير.

وأضاف «بيومي» في تغريدة عبر موقع تويتر: «العالم كله أجمع على أن مشكلة نادي الزمالك إدارية إلا أن مجلس الإدارة الحالي هو الذي يرى أن المشكلة فنية وأن إقالة باتشيكو هي الحل لمشكلة وأزمة نادي الزمالك».

وتابع أن «كل الامور حاليا تدار دون تخطيط سواء في إقالة مدرب أو تعيين مدرب»

وغرد خالد بيومي المحلل الفني بقنوات أبوظبي الرياضية على صفحته الشخصية على توتير قائلا :«كل الدنيا شايفة إن الفريق مشكلته إدراية إلا الإدارة شايفة إن إقالة باتشيكو هي الحل.. كل شي يتم دون تخطيط من اقالة إلى تعيين».

كانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد قررت تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.

و أعربت اللجنة عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليا وقاريا لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق، وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.