شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كارتيرون عن عودة الفرنسي لتدريب الزمالك: «يعيش حالة عشق مع الجماهير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن الفرنسي تجمعه حالة من العشق مع جماهير النادي الأبيض.

وأعلنت إدارة الزمالك التعاقد مع باتريس كارتيرون في ولاية ثانية، بعد رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو وتوجيه الشكر له.

وقال فتوح خلال تصريحات تليفزيونية:«عن شعور كارتيرون بعشق الزمالك وجماهيره وقضى أحلى أيام في العام الماضي داخل ميت عقبة».

وأكمل:«كارتيرون لم يكن يمتلك عروضاً أخرى عقب رحيله عن التعاون السعودي قبل ساعات».

وأوضح:«جماهير الزمالك هي سر عودة كارتيرون للولاية الفنية في النادي، فلديها معزة خاصة في قلب الفرنسي دون عن باقي الأندية التي عمل بها وقادها فنياً».

وأتم تصريحاته:«هناك عوامل أخرى بخلاف علاقته بالجماهيره، سيتم الكشف عنها بشكل رسمي من خلال كارتيرون نفسه لا أستطيع الحديث عنها الاّن».