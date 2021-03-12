شكرا لقرائتكم خبر عن يواجهه في الاختبار الأول.. تفوق كاسح لكارتيرون على حساب الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اختباره الأول في ولايته الثانية داخل أرقة ميت عقبة، بمواجهة من العيار الثقيل أمام الترجي التونسي، مساء الثلاثاء المقبل.

ويلعب الزمالك أمام الترجي حين تشير عقارب الساعة إلى التاسعة من مساء الثلاثاء بتوقيت مصر، على ملعب القاهرة، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

مواجهات كارتيرون بالترجي تعددت وتنوعت مع 3 أندية مختلفة، وكانت الكلمة العليا بشكل شبه دائم خلالها للفرنسي، ممثلاً عُقدة لفريق باب سويقة التونسي.

كارتيرون واجه الترجي في 7 مباريات، ونجح في الفوز خلال 5 منها والخسارة في مناسبتين فقط.

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باكورة مواجهات كارتيرون بالترجي كانت في ولايته للأهلي عام 2018 وفوز أحمر معتاد في رادس بهدف لوليد أزارو بمرحلة المجموعات من دوري الأبطال 2018، قبل أن يتجدد اللقاء على اللقب في الدور النهائي ويتفوق أهلي كارتيرون بنتيجة 3/1 في القاهرة ويخسر بالثلاثة في تونس ويخسر اللقب.

كارتيرون عاد بعدها لحصد لقب ثمين على حساب الترجي خلال قيادته للرجاء البيضوي المغربي وعناق السوبر الأفريقي في الدوحة عام 2019.

3 مواجهات في أقل من 21 يوماً تجمع الزمالك بقيادة كارتيرون بالترجي، الأولى كرر خلالها الفرنسي التفوق في السوبر الأفريقي وقاد الفارس الأبيض لثلاثية تاريخية في مرمى بطل تونس بمباراة الدوحة منحته اللقب عن جدارة، قبل أن يطيح الزمالك بواسطة الفرنسي ببطل تونس من ربع نهائي النسخة المنصرمة من دوري الأبطال بالفوز في القاهرة بنتيجة 3/1 والخسارة بهدف دون رد في رادس.