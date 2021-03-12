شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جمعة يودع باتشيكو برسالة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع عبدالله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي الزمالك، مديره الفني البرتغالي جايمي باتشيكو، عقب قرار اقالته من قبل اللجنة المكلفة بإدارة النادي وتعيين باتريس كارتيرون بدلاً منه.

ونشر جمعة عبر «ستوري» حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور «انستجرام» صورة لباتشيكو وعلق عليها:«شكراً على كل شيء وبالتوفيق».

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك توجيه الشكر لباتشيكو وعودة الفرنسي كارتيرون لخلافته في منصب المدير الفني لفريق الكرة بالنادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، الثلاثاء المقبل، بملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.