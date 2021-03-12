شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة الدولية ضمن أهم 5 بطولات اسكواش فى النصف الأول من الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش عن مواعيد 5 بطولات بالموسم الجديد، وهي، مانشستر المفتوحة، الجونة الدولية، مورشيوس المفتوحة، بريطانيا المفتوحة، وبطولة الأبطال التي تقام في ختام الموسم الجاري.

وتقام البطولة الأولى وهي مانشستر المفتوحة في الفترة بين 19 إلى 25 أبريل المقبل، وكان الثنائي، محمد الشوربجي ونور الطيب قد توجا بهذا اللقب في النسخة الماضية.

فيما تقام بطولة الجونة الدولية في الفترة بين 20 إلى 28 مايو المقبل بمدينة الجونة، حيث يحمل لقبها عن النسخة الماضية، علي فرج المصنف الأول عالمياً، والبطلة المعتزلة رنيم الوليلي.

كما تقام بطولة مورشيوس في الفترة بين 1 إلى 5 يونيو المقبل، وتستضيف بريطانيا بطولة الاسكواش المفتوحة في الفترة بين 14 إلى 20 يونيو المقبل، حيث يحمل لقبها كل من، محمد الشوربجي ونوران جوهر عن النسخة الماضية.

وأخيراً تقام بطولة الأبطال خلال الفترة بين 22 إلى 27 يونيو المقبل، في ختام الموسم الجاري حيث يشارك بها أقوى 8 لاعبين في الرجال والسيدات على مدار الموسم.



بطولات الاسكواش

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، عن موعد بطولة العالم للرجال والسيدات المقرر إقامتها فى شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، حيث من المقرر أن تنطلق البطولة فى 10 يوليو المقبل وتستمر حتى 17 من نفس الشهر، وذلك بعد غياب طويل للبطولات علن أمريكا بسبب ظروف انتشار وباء كورونا.

وكان الثنائي المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً، ونور الشربيني المصنفة الأولى للسيدات، آخر ثنائي حملا لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم التي أقيمت في شيكاغو.

وفى موسم استثنائى مر الاسكواش المصرى بالعديد من التحديات والتغييرات، كان أبرزها على صعيد التصنيف العالمى الذى شهد الكثير من التغييرات، وبعد فترة توقف بدأت فى مارس وامتدت حتى سبتمبر كان هناك الكثير من الأحداث التى مثلت تغيراً محورياً فى الاسكواش المصرى والعالمى على السواء، بعد اعتزال اثنتين من أبرز نجوم اللعبة هما رنيم الوليلى ونور الطيب.