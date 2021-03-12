شكرا لقرائتكم خبر عن عفروتو: الموسم الحالى صعب على الأهلي والدورى أحمر وندمت لعودتى من رومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى عفروتو، لاعب الأهلى السابق، أن البرتغالى مانويل جوزيه سبب رحيله عن الأهلى، وأن عودته من رومانيا هو أكثر القرارات التي ندم عليها في مشواره.

وقال مصطفى عفروتو: "مانويل جوزيه هو من خروجى للإعارة وبعد الإعارة رفض عودتى وتعاقد مع عبد الله السعيد وبعده وليد سليمان ولم أتخيل أن أرحل من الأهلى، وكانت صدمة لأنه جوزيه هو من صعدنى للفريق الأول".

وأضاف عفروتو: "مانويل جوزيه أسطورة لكنى زعلان من قراره برحيلى عن الأهلى، على الرغم أنى كنت ماشى كويس جدا، وجالى عرض من ليل الفرنسى بعد كأس العالم للشباب ولكن لم تتم".

وأوضح عفروتو: "بكيت بعد تسجيلى هدف أمام الأهلى فى مرمى إكرامى مع نادى دمنهور، ودائما كان حظى حلو أمام الأهلى لإما أسجل أو أصنع، واللعب للزمالك شرف كبير ولكنى متربى فى الأهلى ووالدى رفض فكرة لعبى للزمالك".

وتابع عفروتو: "عاجبنى أداء موسيمانى مع الأهلى وفى لاعيبه لازم تريح، والنادى الأهلى بطل الدورى هذا الموسم، والموسم الحالى صعب على الأهلى لأن الجمهور بيطلب العاشرة، وندمت على قرار عودتى من الاحتراف فى رومانيا لأنى كنت هبقى في مكان تانى".