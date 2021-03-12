شكرا لقرائتكم خبر عن باديا تحتضن أكاديمية "حقك تحلم" لخلق جيل جديد من الأبطال الرياضيين بخبرة أكاديمية على أعلى المستويات والان مع تفاصيل الخبر

في سابقة هي الأولى من نوعها قامت مجموعة منصور بتوقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية "حقك تحلم" بإجمالي استثمارات 30 مليون يورو، لتحتضن باديا بالم هيلز للتطوير العقاري هذه الأكاديمية على أرضها، وجاءت تلك الخطوة تأكيدا على أهداف باديا الأساسية والتي تضع الشباب وأحلامهم على رأس أولوياتها، لتكون هي المدينة المتكاملة الأولى التي توفر نموذج رياضي مختلف يدمج الحياة الأكاديمية والرياضية معا.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الأكاديمية في يناير المقبل 2022 على مساحة 15 فدانًا لتكون تلك بداية لخلق جيل جديد من الأبطال الرياضيين في مصر القادرين على المنافسة وتحقيق البطولات على المستوي العالمي والأفريقي والمحلي، كما أنها بداية للتنفيذ الفعلي لاستراتيجية باديا في تحقيق الأحلام وتوفير خدمات تختلف عن الخدمات التقليدية التي اعتاد عليها ساكني المدن الجديدة.

وتقدم باديا باعتبارها أول مدينة تنتمي الى الجيل الرابع في منطقة غرب القاهرة و هي النقطة المركزية التي تصل السادس من اكتوبر بامتدادها الجديد فرصًا جديدة للشباب مبنية على أفكار حديثة ومبتكرة تخدم الطموحين في مجال الرياضة، وتشجعهم على الوصول لأهدافهم إيمانا منها بأن مصر مليئة بالكوادر الرياضية التي لم تأخذ فرصتها الكاملة حتى الأن ولم تسمح لها الظروف أن تثبت نفسها في مجال الرياضة، وما يميز هذه الشراكة عن غيرها من الشراكات، أنها لا تقوم فقط بتشجيع الشباب على الوصول لأهدافهم الرياضية فقط، بل لم تغفل الجانب الأكاديمي والذي لا يقل أهمية عن الجانب الرياضي، فدمج التعليم والرياضة معا وإطلاق أكاديمية متكاملة هو الأمر الذي جعلها واحدة من أهم الشراكات التي عقدت خلال الفترة الأخيرة على الساحة الرياضية وفي مجال التطوير العقاري.

ومن هنا تثبت باديا أنها بداية للأحلام وخلق الفرص الجديدة، فهي تعتبر مدينة ذكية متكاملة ومتصلة تعمل على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المختلفة التي لا تستهدف فئة واحدة بعينها بل تقدم خدمات متكاملة متنوعة تعكس تقديم مفهوم المدينة المجتمعية الحديثة متكاملة الخدمات.

فتشمل الخدمات التي تقدمها باديا: خدمات تعليمية، وترفيهية، وصحية، وأنشطة تجارة التجزئة، حيث يضم المشروع أول جامعة دولية بغرب القاهرة، وهي جامعة باديا الدولية وذلك بالشراكة مع جامعة فيينا الطبية الدولية MUVI، إلى جانب مجموعة من المدارس الدولية والمحلية، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومحلات التجزئة من السوبر ماركت والهايبر، ومنتجع صحي وفندق 5 نجوم ومركز مؤتمرات ومستشفى، وانطلاقا من دعمها للفن أعلنت باديا عن ضخها لاستثمارات جديدة لإنشاء مجموعة أستوديو هات لتصوير الأفلام مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات التكنولوجية على أعلى مستوى، والتي تدشن بداية عصر جديد للفن في مصر وتطبيقه على مستوى مختلف.