شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا دار في جلسة مشاورات تشكيل الجهاز المعاون لـ كارتيرون؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للفريق الكروي بنادي الزمالك على تشكيل الجهاز الفني المعاون له في ولايته الثانية بنادي الزمالك.

وفضل «كارتيرون» ضم عناصر جديدة لجهازه المعاون على أن يتحمل النادي رواتبهم الشهرية.

وقالت مصادر إن مشاورات تشكيل الجهاز المعاون لباتريس كارتيرون دارت حول ضم مدرب عام جديد الأقرب له أسامة نبيه بعد موافقته وموافقة كارتيرون، وأيمن عبدالعزيز مدرب مساعد، وعمرو عبدالسلام مدربًا لحراس المرمي.

وتمسك باتريس كارتيرون بصم فيرنانديز مخطط الأحمال الذي سبق وعمل معه في تجربته مع التعاون السعودي وأثبت كفاءة كبيرة في الجانب البدني بالإضافة لأحمد شعبان محلل الاداء الفني، ومحمد أسامة رئيسًا للجهاز الطبي.

فيما لم تحسم الإدارة الجهاز الاداري الجديد.

ووافقت اللجنة الثلاثية على ضم فيرنانديز كأول عضو رسمي اجنبي في الجهاز المعاون مع باتريس كارتيرون في تجربته الفنية الثانية مع نادي الزمالك.

وطلب باتريس كارتيرون التعاقد مع مدرب حراس مرمي أجنبي، إلا أن الإدارة الحالية رفضت بسبب المقابل المادي.

وسبق وحصل باتريس كارتيرون على موافقة الزمالك على طلبه بالاستعانة بأحمد شعبان كمحلل فني للأداء ومترجم خاص له على أن يشغل شعبان المنصبين في آن واحد الأمر الذي يعني رحيل المترجم الحالي بنادي الزمالك.

وعمل أحمد شعبان مع كارتيرون في التجربة الأولى ونجح في ملف التحليل الفني لأداء ونال إشادة كبيرة من باتريس كارتيرون خصوصا في المباريات الأفريقية أمام منافسين كان يجهلهم باتريس كارتيرون.