شكرا لقرائتكم خبر عن باتريس كارتيرون يطلب التمسك بالجهاز الطبي لنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بصدمة كبيرة بعدما علم أنه قد يفقد التعاون مع أحد المسوولين بالفريق الكروي الأول الذين طلب التمسك باستمرارهم معه في جهازه المعاون.

وأبدى باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك أنه علم بتلقي الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عرضاً خليجياً مغريا للرحيل عن الزمالك والانضمام بجهازه الطبي بالكامل إلى احد اكبر الأندية الاماراتية.

وطالب باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك من اللجنة الثلاثية برئاسة عماد عبدالعزيز ضرورة استمرار محمد اسامة وجهازه الطبي بالكامل نظرا لأهميته ودوره الكبير مع الزمالك.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد قررت تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول في وقت سابق

وتمنت اللجنة للمدير الفني الجديد باتريس كارتيرون التوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليا وقاريا لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق، وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومنتخب اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.