شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي يعتذر لحكم مباراة الأهلي والإسماعيلي: «كانت دعابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتذر الاعلامي مدحت شلبي، لمحمد الصباحي، حكم «الفار» في مباراة الأهلي والاسماعيلي بالدوري المصري الممتاز.

وكان شلبي قد داعب الصباحي خلال تعليقه على المباراة لحظة وجود شكوك حول وجود ركلة جزاء للإسماعيلي ضد الأهلي قائلاً:«الصباحي هيقول لإبراهيم نور الدين تعالى انت شيل الليلة».

وأوضح شلبي خلال تصريحات تليفزيونية:«أعتذر للحكم محمد الصباحي، كنت أداعب المشاهدين فقط في ظل مباراة غير ممتعة وغير مثيرة جمعت الأهلي والإسماعيلي».

وواصل:«الصباحي حكم كبير وأعلم أنه غضب من دعابتي وأعتذر له بشدة لم أكن أقصد أي اساءة سوى مداعبته ومداعبة المشاهدين أيضاً».