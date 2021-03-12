شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يثير الجدل بين جماهير الزمالك حول عودة كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم وقائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الجدل بين أنصار وعشاق النادي، بعد قرار عودة كارتيرون مديراً فنياً للفريق لخلافة باتشيكو الذي تمت اقالته من منصبه.

وقام "شيكابالا" بعمل إعجاب لمنشور أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، عبر تويتر، والذي غرد خلاله:" أسوء قرار في أسوء توقيت علشان أسوء مدرب من ناس متعرفش في الكورة".

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز قد قررت توجيه الشكر للمدير الفني البرتغالي جايمي باتشمو والاستعانة بالفرنسي كارتيرون في ولاية ثانية.

وكان باتشيكو يُشرك شيكابالا بشكل شبه أساسي في مباريات الزمالك، على عكس كارتيرون، الذي تجاهل اللاعب وأبعده عن المشاركة لفترة طويلة.

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