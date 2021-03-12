شكرا لقرائتكم خبر عن الهاربان من البيت الأبيض.. باتشيكو وكارتيرون تشابهت ظروف خروجهما وعودتهما إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحيل باتشيكو عن قيادة الزمالك اليوم فتح ملف مؤلم للغاية لجماهير الزمالك، خاصة بعد اقتراب باتريس كارتيرون من تولي قيادة الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة وخوض مران الفريق الأبيض اليوم الجمعة استعدادا لمباراة الترجي التونسي.

ويواجه كارتيرون رفض قطاع كبير من جماهير الزمالك بسبب تخليه عن فريق الزمالك في وقت هام خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا من الموسم الماضي واضطر مجلس البيت الأبيض وقتها من التعاقد مع الهارب باتشيكو لمعرفته بعدد كبير من اللاعبين والكرة المصرية والأفريقية بشكل عام.

هروب باتشيكو من الزمالك

في صباح الخميس الموافق الأول من يناير لعام 2015، هرب البرتغالي جيمي باتشيكو من الزمالك بصحبة مساعده ناتال دون أسباب واضحة، خاصة وأن المدرب البرتغالي لم يكشف عن هروبه حتى توليه القيادة الثانية لنادي الزمالك.

وقال نادي الزمالك عقب مغادرة باتشيكو للقعلة البيضاء، إن السبب في هروب باتشيكو هو رئيس النادي وتصريحاته التي انتقد فيها المدير الفني، بسبب اعتماده على مؤمن زكريا بشكل أساسي في الفترة الماضية، وانتقد قيامه بتجهيز اللاعب للأهلي، الأمر الذي رفضه المدير الفني، وأبلغ جهازه المعاون بأنه سبق أن تعهد بتقديم استقالته والرحيل في حالة تدخل رئيس النادي في عمله.

واستغل المدير الفني عدم وجود شرط جزائي في عقده، وغادر القاهرة، دون إخطار الإدارة، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء قوية عن تعاقد باتشيكو مع الشباب السعودي. وبعد ذلك توالت المدربين على قيادة الزمالك مرورا بالمدرب البرتغالي فييرا، ونيبوشا، ومحمد صلاح، ومحمد حلمي، وآخرين، أمثال الصربي ميتشو ، حتى جاء الوقت ليتولى كارتيرون مهمة قيادة فريق الزمالك بعد رحيله عن الأهلي بسبب خسارته نهائي كأس دوري أبطال أفريقيا بالثلاثة أمام الترجي التونسي في رادس.

تولى كارتيرون قيادة الزمالك

بدأ المدرب الفرنسي تولي قيادة الزمالك في الثالث من شهر ديمسبر لعام 2019، واستمر في تحقيق النتائج الإيجابية التى يطمح لها الجماهير البيضاء، حتى تمكن باتريس كارتيرون من تصعيد بعض اللاعبين الشباب للفريق الأول بعدما ابتعد الزمالك عن المنافسة على لقب الدوري بسبب سوء النتائج في عهد ميتشو.

رحيل كارتيرون وغضب جماهير الزمالك

جاءت الخيانة الكبرى من المدرب الفرنسي كما وصفها وقتها الكثير من جماهير الزمالك، في شهر سبتمبر عام 2020 قدم المدرب الفرنسي اعتذارا لمجلس الزمالك وقرر الرحيل للدوري السعودي، مما جعل الجماهير البيضاء تصفه بالخائن لأنه ترك الفريق في وقت هام جدا قبل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

عودة الهارب باتشيكو

وجاء باتشيكو الهارب لقيادة الزمالك مرة ثانية للفريق الأبيض بعدما تعاقد مجلس الإدارة الموقوف معه وأسند له مهمة خوض نصف نهائي أبطال أفريقيا، الذي أقصى خلالها الرجاء وسقط أمام الأهلي في النهائي بقاضية محمد مجدي أفشة.

عودة الخائن كارتيرون وخلع باتشيكو من الزمالك



جاء اليوم الموافق 12/3/2021، ليعلن مجلس إدارة الزمالك برحيل باتشيكو الهارب، واقتراب الخائن باتريس كارتيرون لتولي قيادة الفريق وخوص مران الزمالك اليوم الجمعة استعدادا لمعركة الترجي التونسي المقررة لها 16/3/2021.

وانهى نادى الزمالك رسميا إجراءات التعاقد مع باتريس كارتيرون الذي أنهى مهمته مع فريق التعاون السعودي بشكل رسمي، ووصل للقاهرة صباح الخميس الموافق 10/3/2021، لتولي قيادة الزمالك وخوض مران الفريق الأبيض الجمعة استعداد لموقعة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.