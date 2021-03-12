شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم علي يعلن استقالته من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك اعتذاره عن الاستمرار في منصبه كمدير للكرة للفريق الكروي الاولي لنادي الزمالك بعد تعيين باتريس كارتيرون خلفاً لجايمي باتشيكو الذي تمت الاطاحة به.

وأصدر عبد الحليم علي بيانا قال فيه: «احتراما لجماهير الزمالك العظيمه التي هي العصب الأساسي والداعم الكبير والفعال لفريق الكرة أتقدم بالاعتذار عن الإستمرار في عملي كمدير للكره واتوجه بالشكر لجمهورنا الحبيب الذي تربطني به علاقه أبديه وكذلك اشكر لاعبي الزمالك الذي أثق أنهم على قدر المسئولية وقادرون على بذل أقصي الجهد للوقوف على منصات التتويج وكذلك اشكر المدير الفني جايمي باتشيكو الذي عمل بإخلاص طوال الفترة الماضيه وترك الفريق متربعا على قمه الدوري متمنيا كل التوفيق للجهاز الفني الجديد في أن يحقق طموحات الملايين من الجماهير الوفيه في كل مكان عاش الزمالك فى قلوبنا».